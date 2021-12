¡Sin filtro alguno! Rodrigo González decidió utilizar unos minutos de su programa para dirigirse fuerte y claro a Dalia Durán, quien hace algunos días expresó que quisiera ver libre a su agresor y exesposo, John Kelvin, quien viene cumpliendo prisión preventiva tras haberla maltratado física y psicológicamente.

“Me parece una barbaridad todo lo que estoy escuchando (...) Ella ya se acostumbró a vivir muy cómoda, que le paguen las cosas, así como lo hacía John Kelvin”, comenzó diciendo el conductor.

Por su parte, Gigi Mitre se sumó a la indignación de su compañero de conducción, y lamentó que esa ayuda que le dieron a la cubana, no la haya podido recibir otra mujer maltratada.

“Qué rabia me da que esa ayuda no se la hayan dado a alguien que realmente la necesitaba, porque yo no puedo contemplar eso, que digan que ahora John Kelvin es un pobrecito. Ella nos ha estado viendo la cara todo este tiempo”, dijo bastante molesta la presentadora de Willax TV.

“Ella necesita la ayuda, pero no le da la gana de salir adelante. Ella es una mujer maltratada, eso nadie se lo quita, pero si nos ha visto la cara a todos nosotros. Es una enferma que no está recibiendo un tratamiento que necesita en estos momentos”, finalizó.

