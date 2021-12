Dalia Durán se queda sola. Es que su abogado Daniel Leiva reveló que ya no forma parte de su defensa debido a que la modelo quiere que su agresor John Kelvin salga de prisión.

Según el letrado, la extranjera tiene el ‘síndrome de Estocolmo’, y defiende a su agresor. Esta información se lo comunicó a la jueza en la última audiencia donde estuvo presente.

“En setiembre Dalia tenía que pasar cámara Gesell y me dijo que no iba a ir porque no tenía quien cuidara a sus hijos. En noviembre, cuando John Kelvin y su abogado piden la variación de detención, me notifican y yo participo en la audiencia, pero minutos antes ella me dice ‘no asistas a la audiencia, ya fue suficiente y debe salir’”, contó el defensor.

“Durante la audiencia renuncié, pero le dije a la jueza que Dalia no se encuentra bien psicológicamente, que tratará de ayudar (a John) porque no ha recibido tratamiento, tiene el síndrome de Estocolmo, pues le da pena la persona que está presa. Ella aún tiene comunicación con la familia de John Kelvin y creo que, si esta persona hizo lo que hizo, tiene que ser condenada”, añadió.

Vale indicar que Dalia Durán sorprendió a propios y extraños al pedir la liberación de John Kelvin pues aseguro que sus hijos merecen pasar la Navidad con su padre.

