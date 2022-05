Sin pelos en la lengua. Rodrigo González y Gigi Mitre no se callaron nada y opinaron sobre las recientes revelaciones de una testigo que afirmó que Vania Bludau le mordió el cuello a Mario Irivarren y que presuntamente por su culpa habría perdido varios empleos.

“Igual me parece que una cosa no quita la otra. La violencia no debe existir en ninguna pareja, ni ningún tipo de reacción de esa forma, ni de hombre hacia mujer, ni de mujer hacia hombre”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’.

“A mí me parece que los dos son personas tóxicas, los dos son personas prepotentes. Obviamente siempre va a sopesar el acto de violencia del hombre hacia la mujer (…) Tenían unas faltas de respeto entre ellos que no se justifican de ni un lado, ni del otro”, agregó Gigi bastante indignada.

Recordemos que una testigo aseguró que una de las peleas de Mario y Vania se ocasionó porque el exchico reality conversó con una de las amigas de su expareja Ivana Yturbe.

“Estaban por ahí las amigas de Ivana, Mario se puso a conversar con una de ellas y la misma cantaleta (peleas), me parece que ella baja a escuchar a Daniela y ella le muerde el cuello, se puso histérica, y él, al tratar de tranquilizarla, le coge el cuello fuerte. Él también se puso medio loco y ella ya estaba loca”, comentó la persona desde el anonimato.

