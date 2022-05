¡Fuerte y claro! Marisol Crousillat fue consultada sobre el nuevo ingreso de Renzo Schuller como conductor de “Esto es Guerra”. Y es que la exproductora de “Combate” reveló que muchos de los juegos del reality de ATV fueron copiados por América Televisión, tildando de “copión” a Peter Fajardo.

“No sé si no había creatividad, creo que era más fácil para ellos seguir la línea de lo que estaba funcionando en frente... Se copiaron muchos, la verdad no me acuerdo exactamente, pero los juegos de tirarle cosas a los chicos, ahorita no me acuerdo”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, la popular ‘Reina madre’ no dudó en enviarle ‘su chiquita’ a Fajardo. Incluso, aseguró que la propia Cathy Sáenz le confesó que miraban el programa de ATV para sacar ideas y plasmarlos en ‘EEG’.

“Nosotros empezamos a hacer los desfiles de X cosas y después al poco tiempo ellos hicieron lo mismo. La verdad se copiaron lo máximo posible... Incluso Cathy Sáenz cuando estuvo en Combate contó que las reuniones de producción eran mirando el programa y los juegos, era un hecho... Sí Peter, no sé ahora, pero fuiste un copión”, expresó Marisol Crousillat.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO