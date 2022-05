¡Fuertes declaraciones! Gian Piero Díaz fue interceptado por las cámaras del programa “Amor y Fuego” para ser consultado sobre el reciente ingreso de Renzo Schuller como el nuevo conductor de “Esto es Guerra”.

“No voy a comentar nada al respecto, prefiero no hacerlo. Les mando un cariño grande, pero saben perfectamente que no voy a hacerlo. Mi vida va a ser más tranquila si no emito comentario alguno”, comenzó diciendo de manera bastante radical.

En ese sentido, el popular conductor señaló que en estos momentos se está enfocando nada más en trabajar duro y parejo, minimizando completamente lo que pueda estar haciendo la examigo en el plano laboral.

“Estoy tranquilo acá, haciendo lo que me gusta. Estoy chambeando duro y parejo con las dos producciones y la verdad estoy tranquilo. Me preocupo más por mi equipo, por mi misma producción, por todos. No estoy mirando al lado ahorita, estoy concentrado en mi chamba y prefiero no emitir ningún tipo de comentario”, expresó.

Por otra parte, la popular ‘Reina Madre’, Marisol Crousillat también fue consultada al respecto, expresó sus deseos por ver nuevamente juntos a Renzo y Gian Piero.

“Dijo muchas veces que no iba, pero si está ahí es porque lo evaluó bien. Yo si creo que Renzo hacía falta ahí. Yo los quiero a los dos, los dos son mis amigos, yo también quiero desde el fondo de mi corazón que se amisten, porque era la dupla perfecta”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO REOCOMENDADO