Este viernes 13 de mayo de 2022, durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre pidieron a Melissa Klug que corrija a su hija, Samahara Lobatón, aunque esta ya sea mayor de edad. Según ‘Peluchín’, la influencer terminará en la sección de noticias policiales.

“No es para tomárselo a broma, persona que es capaz de sacar un cuchillo y además, luego, amenazar de muerte a alguien porque se te ocurrió, siendo verdad o no que está saliendo con el Youna, ya te indica el perfil de la ‘saca chaira’. Eso a mí no me parece divertido, yo creo que cualquier día esto va a pasar de farándula lorcha a policiales, graben lo que acabo de decir”, comentó Rodrigo González.

“Una pirañota eres”, le dijo ‘Peluchín’ a Samahara Lobatón. “Comportamiento de canera, qué es eso de estar amenazando de muerte (...) ojalá que, por el bien de ese niño, que esos dos no se lleguen a casar, porque son más tóxicos”, indicó, por su parte, Gigi Mitre.

“Lo ordinaria es para otro capítulo, pero para este, la falta de amor propio, lo conflictiva de sus relaciones y el nivel de violencia al que llega por asuntos tanto domésticos como de su imaginación, no me auguran un buen final”, insistió Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre hizo un llamado de atención a Melissa Klug: “Yo sé que ella ya es mayor de edad y tal, pero Melissa Klug, en vez de estar pensando en tener más hijos, debería de preocuparse”.

Y aunque Rodrigo González explicó que Melissa Klug no puede estar pendiente de su hija mayor de edad, sí debería intentar corregirla: “Melissa Klug está de tour en las clínicas de fertilidad en vez de estar salvando a la hija. Claro, es que ella no puede vivir cuidándola cuando además te toca una hija tan rebelde y tan en su error, tan disfrutando su error (...) cuando tienes 19 años crees que las tienes todas contigo, pero nosotros que ya te doblamos la edad, que podrías ser nuestra hija también -claro, porque tu mamá es menor que yo, así que claro que podrías ser mi hija- ya le hubiera dado yo un par de bien dadas y después que no me llamen maltratador. Dios sabe lo que hace, menos mal no tengo hijos porque a mí me llega a tocar una así y la agarro pero que... vas a ver que la enderezo bien rápido, pero bueno, cada uno ve cómo cría a sus hijos”.

Fuente: Willax Televisión

