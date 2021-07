La cantante Yahaira Plasencia fue entrevistada por Rodrigo González y Gigi Mitre el último viernes 16 de julio. Uno de los temas a tratar fue la supuesta infidelidad de la salsera con Jerson Reyes.

Durante la entrevista, la conductora de “Amor y fuego” le dijo a Yahaira Plasencia que no le creía cuando negaba la supuesta infidelidad a Jefferson Farfán.

“No puedo hablar de nada, te estoy floreando”, bromeó Yahaira Plasencia cuando hablaba del juicio que su excuñada le ganó.

“Esa Yahaira, más cuentera”, dijo Rodrigo González.

Entre risas, Yahaira Plasencia se burló: “La única que me cree es Gigi, la única”.

Gigi Mitre no se quedó callada y aseguró que a veces cree en las explicaciones de Yahaira Plasencia. En ese sentido, afirmó que sí cree que la cantante le fue infiel a Jefferson Farfán.

“No, no, no. Sí, hay cosas que sí te creo y hay cosas que no. Por ejemplo, para mí tú sí tuviste tu ‘recutecu’ con Jerson mientras estuviste con Jefferson, para mí, con todo cariño”.

“Y para que veas que no es tan celoso que Farfán volvió con ella, a pesar, para que veas (...) Eso ha sido parte de tus haters, de lo que tienes en tu espalda”, agregó.

Yahaira Plasencia admitió que cometió un error: “Sí, acá nadie se va a hacer el santo, todos hemos cometido errores”.

“Pero tú a todos le dices error, una tras otra, tras otra, tras otra”, sentenció la presentadora de “Amor y fuego”.

