¡Fuertes declaraciones! Gino Aseretto estuvo como invitado especial en “Más espectáculos”, espacio televisivo que ahora conduce Jazmín Pinedo, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. Y es que el exchico reality no se esperó enfrentarse a una serie de preguntas que lo pondrían en aprietos con la popular ‘Chinita’.

Una de las interrogantes que le realizaron en vivo fue quién era más celoso entre Jazmín y Gino, cuando ambos aún mantenían una relación sentimental.

“Yo he sido celoso por inseguridades mías. Yo he sido una persona que antes he culpado a otros por los celos, pero luego me di cuenta que el único responsable de sentir celos era yo, porque la otra persona no tiene nada que ver en el asunto”, confesó Gino muy relajado.

En ese instante, Yaco Eskenazi confesó que él, hasta la actualidad, es bastante celoso con Natalie, debido a su infartante figura. “Yo si soy celoso pero por la culpa de Natalie, porque ella está muy buena”, dijo entre risas el conductor. “Ay, es algo tuyo mentalmente, anda a tratarte”, respondió entre risas la modelo.

“Yo lo reconozco, he mejorado... Ahora, cuando tenga una novia, ya no voy a ser celoso”, finalizó diciendo Gino Aseretto.

