La presencia de Gino Assereto en la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, no podía pasar desapercibida y menos aún, ahora que Jazmín Pinedo, tiene un nuevo amor, motivo por el que el padre de su hija, decidió aclarar todo, descartando estar celoso o en contra de lo que está pasando.

“Jazmín ya está en una etapa de su vida. Le deseo lo mejor. Para mí, la felicidad de la China está ante todo. Cuando yo digo amar va más allá de estar contigo, de salir, de pasarla bonito, amar es también ver a la persona feliz, sonreír, que se vuelva a enamorar, que la pase bonito”, de esta forma Gino dejaría entrever que aún ama a la ‘Chinita’, pero ahora como madre de su hija, dejándole el camino libre para ser feliz.

Al parecer, Gino Assereto en otra ocasión se habría mostrado en contra del nuevo amor de la ‘Chinita’, pero su relación llegó en un momento que, según el ‘Tiburón’, es más maduro que antes: “Yo he tenido un proceso en todo el 2022 que me ha servido para crecer como persona y que me ha dado una madurez para hoy hablar de la manera en la que me estoy expresando”.

