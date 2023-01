Jazmín Pinedo logró terminar la universidad a los 32 años y ahora es una profesional egresada de la carrera de Publicidad y Marketing. La popular ‘chinita’ se graduó con honores el pasado 17 de enero y compartió el emotivo momento en redes sociales.

Un día después de su graduación, la modelo se presentó hoy en la edición de ‘Más Espectáculos’ para recordar las críticas que recibió por retomar sus estudios universitarios, pese a que ya tenía un trabajo en América TV.

En ese sentido, negó que sea conductora de televisión porque fue elegida “a dedo”.

“¿Como así se te ocurrió regresar a estudiar porque, obviamente, se te criticó mucho, porque estás en un programa, decían ‘ella no estudió a nada’, ‘la ponen a dedo, no sé”, le preguntó un reportero de su canal.

“La gente no sabe todas las cosas que he hecho en estos últimos años. Muchas personas dicen ‘ay pero por qué siempre la eligen para este programa o para este otro si no es una profesional’. Bueno, se equivocan, lo soy (una profesional). Me vengo preparando hace mucho tiempo y no solamente para ser una publicista sino también para ser una conductora de televisión” , dijo, orgullosa, Jazmín Pinedo.

Finalmente, la expareja de Gino Assereto hizo una reflexión a los televidentes, resaltando que nunca es tarde para estudiar.

“Nunca es tarde para cumplir tus sueños, nunca hay una edad para hacer lo que te gusta, nunca hay un momento exacto para terminar tus objetivos. Cuando uno tiene ganas, sale con todo y simplemente lo hace”, sostuvo.

Por qué Jazmín Pinedo decidió retomar la universidad

Jazmín Pinedo explicó, con un emotivo mensaje, por qué decidió retomar la universidad:

“Yo no tuvo miedo de salir de mi zona de confort y de desarrollarme como una profesional. Soy una persona que se prepara muchísimo para hacer cada cosa que hace, me gusta hacer las cosas bien. Cuando decidí retomar mi carrera, no solo lo hice para continuar actualizándome y siendo una persona más preparada, sino para demostrarle a mi hija y con acciones de que las cosas no se dejan a medias siempre hay una oportunidad para terminarlas”.

