La influencer Andrea San Martín volvió a generar polémica después de mostrarse indignada con los precios de las entradas para los conciertos que el Grupo 5 realizará por su aniversario. Y es que la ‘ojiverde’ minimizó a la orquesta al señalar que no pagaría 300 soles para verlos e incluso afirmó que iría si el show fuera gratis.

Al respecto, Rodrigo González y Gigi Mitre no se quedaron callados. El 17 de enero de 2023, durante el programa Amor y fuego, ‘Peluchín’ respondió a Andrea San Martín con un irónico comentario, dejando entrever que debería medicarse.

“Bueno, de repente ha parado su tratamiento ahora que estamos empezando el verano y eso pasa cuando interrumpes de golpe la medicación”, comentó Rodrigo González sobre las expresiones de Andrea San Martín.

Por su parte, Gigi Mitre señaló que le puede o no parecer caro, pero eso no quiere decir que Andrea San Martín deba minimizar a la orquesta de cumbia: “Sí sonó feo, de repente no fue su intención, pero sí sonó feo cómo se expresó: ‘¿Voy a pagar 300 soles por el grupo 5?’. Oye, el Grupo 5 son divertidísimos, independientemente si te parece caro o barato”.

“Le falta vomitar en cámaras prácticamente, arcadas, tranquila, tranquila”, pidió Rodrigo González.

Fuente: Willax Televisión

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre el Grupo 5?

En un live de Instagram, Andrea San Martín dejó entrever que pagaría tan solo 10 o 30 soles para ver al Grupo 5: “30 soles... 10 soles... Escúchame, yo toda mi vida, o sea... yo te digo porque yo he ido a las tocadas siempre en su momento y yo sabían cuánto cobraban, todos los fines de semana vas a encontrar a los grupos que tocan obviamente en el cono norte, en el cono sur. Tienen conciertos en lugares que tú no conoces pero las entradas están 30 soles... ¿300 soles voy a pagar por el Grupo 5? imagínate. Pff... gratis”, comentó.

Sin embargo, San Martín tuvo que cortar la transmisión debido a los fans de Grupo 5 se indignaron: “Ay Dios, la gente se ofende, ahora porque no quiero pagar 300 soles por el Grupo 5 jajaja”.

