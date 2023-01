Luego que Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al oficializar a su nuevo galán, el uruguayo Pedro Araujo, Gino Assereto publicó un misterioso mensaje en Instagram.

“Cuando hay comprensión consciente, amar es también dar un paso al costado para que la otra persona continúe su camino y sea feliz”, escribió Gino Assereto en Instagram Stories.

Este mensaje sorprendió a los conductores de Amor y fuego, quienes en su programa señalaron que el post estaría dedicado a Jazmín Pinedo: “Esa frase que dijo Gino pareciera, por lo que leo, pareciera como que si él ha estado atrás y ya se rindió, ‘ya pues, si tú eres feliz, ya ni modo’, me da la sensación”, dijo Gigi Mitre.

“Y ya se rindió ¿no? Yo también creo lo mismo, me ha dejado esa ‘yo ya me cansé de insistir, de apostar por nosotros y ya me toca dejarte que seas feliz porque eso también es amor’, me parece una confesión importante”, señaló Rodrigo González.

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre Gino Assereto?

Días atrás, la ‘chinita’ contó que su expareja fue el primero en saber que estaba saliendo con otra persona: “Gino Assereto fue la primera persona en saber que salía con alguien porque lo conversé con él, porque somos buenos amigos, somos familia, porque lo quiero muchísimo y eso jamás va a cambiar”.

“Cuando comencé a darme una oportunidad con Pedro, lo conversé con él (Gino). Armamos los planes para vacaciones (...) Esta viaje que ha tenido con las nenas ha sido planeado hace rato incluso conmigo”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR