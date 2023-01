Luego de su abrupta ruptura en el 2020, Jazmín Pinedo decidió mostrarse públicamente con un nuevo galán, despertando los rumores de que Gino Assereto, el padre de su hija, estaría incómodo con ello, pero todo fue negado y a la ‘Chinita’ hasta le salieron defensoras.

Luego de que su equipo emita una nota informativa acerca del nuevo amor de Jazmín Pinedo, donde mencionaron a Gino Assereto, Karla se mostró en contra y reacciono así: “Me pueden decir en la nota por qué dicen qué opina Gino, qué le importa a Gino si ella hace su vida o no. No entiendo”.

Quien no se mordió la lengua para hablar del nuevo amor de Jazmín Pinedo, fue Kurt Villavicencio, quien afirmó que a él le parece muy guapo: “Lo han comparado no solo a Gino Assereto con Pedro Araujo con la nota, también lo han comparado con Anthony Aranda. A mí realmente me parece un cuerazo, no Anthony Aranda”.

