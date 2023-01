Este 17 de enero de 2023, la conductora Jazmín Pinedo descartó no haber apoyado a Alessia Rovegno en el Miss Universo. Según la ‘chinita’, solo se refería a las tres finalistas cuando expresó públicamente que le hubiera gustado que gane la Miss Venezuela, Amanda Dudamel.

“Me gustaría hacer una importante aclaración para mí. El día de ayer se han generado muchos titulares asegurando de que yo no confiaba en el desenvolvimiento de Alessia y su participación en el Miss Universo, y además de que mi voto o mis ganas de ver a una de ellas con la corona era para Miss Venezuela y eso es totalmente falso. Lo que pasó el día de ayer fue que mi productor me dijo puntualmente: de las tres finalistas ganó Estados Unidos, pero ¿quién te hubiera gustado que gane a ti? De las tres finalistas era Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana, de estas tres chicas es que yo digo que me hubiera gustado que gane Venezuela o República Dominicana”, explicó Jazmín Pinedo.

“Entonces, obviamente yo no me refería a que no creía en en el desenvolvimiento de Alessia ni mucho menos que no quería que gane, me la pasé diciendo durante una semana que me encantaría que ella trajera la corona, sin embargo los titulares han llevado lo que yo he dicho por otro lado y han asegurado que he dicho totalmente otra cosa, y sí les quisiera pedir, por favor, un poco más de cuidado porque seguramente debe haber sido un error y lo voy a tomar de esa manera. Jamás dije eso y sí les pediría que sean más objetivos”, pidió la ‘chinita’.

“A veces en verdad uno dice una cosa y terminan acomodándolo de otra manera para precisamente generar estos conocidos clicks con las fake news, así que sí les pediría que, por favor, tengan mucho más cuidado, yo no dije eso, hablé de tres personas puntuales, que eran las finalistas, y en ese caso hablé de Miss Venezuela”, señaló en su programa, ‘Más Espectáculos’.

Asimismo, Jazmín Pinedo aplaudió el trabajo que hizo Alessia Rovegno para llegar al top 16 del Miss Universo: “Imagínate lo difícil que es quedarte dentro de 16 finalistas cuando han habido mujeres tan hermosas y tan capacitadas, igual que ella, y no debe ser fácil, no debe ser sencillo para ninguna de ellas”.

TE PUEDE INTERESAR