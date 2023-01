El conductor Rodrigo González y su compañera Gigi Mitre se pronunciaron este 16 de enero en “Amor y Fuego” sobre la comentada respuesta que dio Alessia Rovegno a la cadena Telemundo sobre el significado de su traje típico.

“Es de la Amazonía y representa el hope of evolution del sunrise, por eso los colores rojo, amarillo y naranjas ”, fue la respuesta que provocó las críticas contra la hija de Bárbara Cayo.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre respuesta de Alessia Rovegno?

“Antes de hablar de la belleza, me ha llamado la atención una respuesta que para mí debió estar preparada porque era obvio que le iban a preguntar que representa su traje y me sorprendió bastante su respuesta”, dijo Gigi Mitre en un inicio.

“The hope, evolution of the sunrise, ¿qué es eso? no entendí”, respondió Rodrigo González en tono de broma.

Luego la conductora de Willax destacó la belleza de Alessia: “Ella es espectacular, de verdad que para mi ha sido una de la mejores, que pena que no quedó entre las cinco finalistas, fuera de eso, esa respuesta fue mala”, comentó. “Eso no ha sido mientras participaba, eso fue una entrevista aparte, menos mal porque sino no entraba ni a las 16″, agregó ‘Peluchín’.

“Lo dijo en inglés para que digan: ‘me entendieron mal, por yo hacerme la bilingüe y no responder una burrada’” , remató el conductor de espectáculos.

