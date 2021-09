El modelo Gino Assereto sorprendió a propios y extraños al criticar públicamente a “Esto es guerra”, reality en el que trabajó hasta hace pocos meses.

A través de Instagram, la expareja de Jazmín Pinedo se refirió a la vergonzosa derrota de “Esto es guerra” contra “Guerreros México. Según Gino Assereto, la diferencia es que en Perú se dedican a grabar TikTok y no a competir.

“Los competidores de Guerreros México no es que sean mejores que EEG Perú, en México compiten de lunes a viernes y se exigen entre ellos por el alto nivel de competencia que tienen todos, acá compiten poco y se dedican más al TikTok y claramente eso les jugó una mala pasada”, expresó Gino Assereto.

El exchico reality aseguró que en Perú hay buenos competidores, pero no tienen competencias para desarrollar su potencial: “¿Quieren sacar el verdadero potencial de Hugo, Jota, Pancho? Fácil, pongan competencias de verdad y ayúdenlos a alcanzar su máximo nivel... En 3 semanas viene México y hay solo dos opciones: o se hace competencias como preparación o que las pruebas en esa revancha sean de TikTok y de seguro ganan porque tiene a buenos tiktokers talentosos dentro del programa de competencia”.

“Hugo, Pancho, Jota, Said, Facu, Pato, pfff eso es un dream team (equipo soñado), pero no los están aprovechando... Solo pienso y lo transmito, no es nada personal, solo quiero ver ganar al dream team que tenemos en Perú y no pasar por lo que pasó en el viaje a México. Para mí está claro lo demás siento que es excusa, yo conozco a mi gente y sé que son mejores”, sentenció Gino Assereto.

Foto: Instagram Gino Assereto

