El participante de “Esto Es Guerra”, Gino Assereto, solo tuvo bellas palabras para su expareja, Jazmín Pinedo y hasta dijo que aún la ama.

“Le deseo lo mejor a ella. La amo a la china, la amo porque la respeto, porque acepto cómo es ella, porque comprendo su forma de ser y porque siempre voy a estar dispuesto cuando me necesite”, expresó Gino Assereto, sorprendiendo a más de uno.

Tras las declaraciones de Jazmín Pinedo referente a que no quiere estar con nadie, ni salir con nadir y ni hablar con nadie para mantener una relación sentimental, Gino Assereto aseguró que la comprende.

“Tomarse un tiempo para ella, pensar un poco más, estar tranquila. Han sido siete años y me imagino que ella quiere tener un poquito su espacio (...) Pretendientes debe tener varios, ya es cuestión de ella que tome la decisión si en algún momento pasa algo”, agregó el chico reality.

Por su parte, Jazmín Pinedo explicó nuevamente por qué desea estar soltera. “La gente tiene la percepción de que si no tienes pareja, algo te falta y no necesariamente, probablemente estás bien así como estás. Yo siento que el amor no solo se obtiene de un hombre o de una mujer. Sino que también tenemos amor de los hijos, los padres y amigos y es el amor que menos valoramos”.

