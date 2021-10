Luego de que Jazmín Pinedo escribiera que nunca se casó y que Gino Assereto le “estafó” con el matrimonio, el exchico reality se pronunció en el programa “En Boca de Todos”.

Gino Assereto confesó que le pidió matrimonio a Jazmín Pinedo hace seis años, pero que no cumplió en casarse con ella, por lo que dijo que el único responsable de esta situación es él. Además señaló que respeta la decisión de la exconductora de televisión.

“Eso es lo que ella piensa, opina, yo no tengo nada que hablar, pero no lo comparto. Yo cometí un error. Sí te pedí matrimonio, pero no voy a hablar a detalle porque creo que no es el momento, pero si algo que yo cometí fue un error, quizá de adelantarme a algo. Quizá fueron las emociones, pero si es algo que lo he pensado”, contó Gino Assereto.

Gino Assereto solo contó cuándo le pidió matrimonio a Jazmín Pinedo y le deseó lo mejor pese a que eso no se hay concretado.

“Eso fue hace seis años (la pedida de mano). Ella no es culpable de nada. Yo igual si esas palabras son profundas, le pudo pedir disculpas, no quise ocasionar eso. Le deseo lo mejor, siempre se lo he deseado”.

