El integrante de “Esto es Guerra”, Gino Assereto, estuvo como invitado especial en el programa “Estás en todas”, donde sorprendió nuevamente al referirse con palabras muy tiernas hacia la conductora Jazmín Pinedo, con quien mantuvo una relación sentimental de siete años.

La encargada de hacer la candente y curiosa pregunta fue Sheyla Rojas, quien le consultó sobre sus últimas declaraciones donde menciona que “ama” a la popular ’chinita’.

“Para mi la china es una persona muy especial, es la mamá de mi hija, no tenemos por qué llevarnos mal, al contrario. Me vengo con ella al canal todos los días, me regreso con ella y así (...)”, comenzó diciendo.

“En una entrevista me preguntaron si amo a la china y yo a la china la amo. Amar para mi va más allá que un simple sentimiento, la respeto, la comprendo, la acepto, y para mi eso es amor”, agregó el popular ’tiburón’.

Asimismo, el hermano de Jota Benz no descartó que en un futuro pueda volver con Jazmín, pero que por ahora se está centrando netamente en él.

“Yo en este momento estoy enfocado en mis cosas. Creo que por primera vez le estoy dando verdadera importancia a mi vida. He aprendido a conocerme, a quererme, a respetarme y he encontrado cosas maravillosas en mi. Creo que ha llegado el momento de conocer al Gino Assereto que está adentro. Me siento feliz conmigo mismo y creo que eso es lo principal para mi, amarme”, finalizó.

Gino Assereto comenta sobre Jazmín Pinedo - Ojo

