Magaly Medina decidió pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Gino Assereto sobre Jazmín Pinedo, donde asegura que no solo le tiene un cariño especial por ser la madre de su hija, sino que al parecer todo indicaría que aún está enamorado de ella.

En la última edición de “Magaly TV, la firme”, la conductora de espectáculos se mostró sorprendida por la declaración de amor que hizo el popular ’tiburón’. Incluso, aseguró que Gino sería el más golpeado en dicha separación.

“Jamás he visto a una persona así. Él ha confesado hace unos días que ama a Jazmín Pinedo. No ha dicho: ’yo la quiero’, sino que la ama. Ahora, la ’china’ hasta este momento no ha dicho te amo, te quiero, nada, dice que se llevan muy bien, que siempre van a ser padres de su hija(...)”, manifestó.

“Ahora, esto de que la ama viene porque ’ampayamos’ a Jazmín Pinedo saliendo de la casa de su ex, Jesús Neyra, y el primero que se picó y sacó todas las fotos que tenían juntos del Instagram fue Gino Assereto. El que se pinta el cabello todos los días y parece que quiere llamar la atención es Gino Assereto”, agregó

Por último, la popular ‘Urraca’ aprovechó el momento para realizar una reflexión acerca del amor. “Indudablemente, cuando una relación termina, hay alguien que termina más golpeado que el otro. Dicen que quien más ama, es el que más sufre finalmente, eso es criterio, sentido común”, señaló.

