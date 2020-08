Después de confesar que no ha besado a nadie hace un año, Gino Assereto contó que ahora su prioridad, por el momento, no es tener pareja ya que está enfocado en otros proyectos. El chico realitie prefiere darse un tiempo en esa materia ya que son otras cosas la que lo motivan.

“No beso hace un año. Un año que mis labios no han sentido otros labios”, señaló Assereto en referencia al fin de su relación con Jazmín Pinedo, en agosto del 2019. Por lo pronto, está centrado en su familia y sus proyectos musicales. “El amor de pareja no lo estoy buscando. Estoy buscando otras cosas. Pareja, no es momento de pareja. Es momento de estar solo. De hacer cositas, de ayudar a los demás pero, de conseguirme una pareja, es lo último que pienso. Si llega, espero que sea la persona con la que me gustaría que sea, pero ahora no lo busco”, expresó.

Vale indicar que, Gino Assereto volvió a “Esto es Guerra” luego de haberse recuperado de una hepatitis que padeció, hace unas semanas.