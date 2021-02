El programa “América Hoy” decidió desarrollar el tema sobre si los personajes de la farándula volverían a tener una relación con sus exparejas. Es por ello que decidieron entrevistar a varios competidores de “Esto es Guerra”.

Uno de ellos fue Gino Assereto, quien ya hace algún tiempo se separó de Jazmín Pinedo, y desde ahí no se le conoce pareja alguna.

El popular ‘Tiburón’ mencionó que él no tendría problemas en retomar alguna relación sentimental. “¿Se debe volver con ex o no? Sí se puede, lógico. Depende de la circunstancias y por qué se terminó la relación o qué lo motivó”, dijo el guerrero.

Otra de las competidores que respondió esta candente pregunta fue Yahaira Plasencia, quien dijo que la decisión dependería de cada una de las partes.

“Eso depende de cada uno. Si funciona bien, sino, no, es lo más sano”, comentó la cantante, quien hace algunos meses decidió ponerle fin a su relación con el futbolista Jefferson Farfán.

