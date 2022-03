¡Fuerte y claro! Arianna Aseretto, la hija mayor de Gino Aseretto, sorprendió a propios y extraños al referirse al Miss Perú La Pre. Y es que la joven de 15 años señaló que no postularía a un concurso de tal magnitud.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la adolescente fue consultada por sus seguidores, sobre si en un algún momento se le cruzó la idea de postular al certamen de belleza. “¿Por qué no te presentas al Miss Perú La Pre? Serías buena candidata”, escribió una usuaria.

En ese sentido, la menor resaltó que es consciente a la exposición a la que se sometería y a las críticas que le llovería, motivo por el que dijo no estar preparada para poder soportarlo.

“Siempre va a haber gente tóxica, gente envidiosa, no hablo de todos porque hay gente muy bonita que siempre te va a estar apoyando, pero sé que van a comenzar malos comentarios, malas vibras, comparaciones, etc, y yo necesito estar preparada mentalmente para soportarlo, cosa que no lo estoy ahorita”, comenzó diciendo.

Asimismo, la hija mayor del popular ‘Tiburón’ confesó que prefiere su tranquilidad, sin embargo, no descartó que en el futuro postule a un concurso de belleza. “Por ahora yo quiero estar tranquila. De repente más adelante me animo, porque es algo muy bonito, pero por ahora no deseo hacerlo, prefiero mi tranquilidad. También muchas gracias por ese tipo de comentarios porque me animan mucho”, agregó.

