Este martes 26 de julio de 2022, el exchico reality Gino Pesaressi aclaró que ya no es Gerente General de una empresa de limpieza que fue denunciada esta mañana por falta de pago a sus trabajadoras durante tres meses.

A través de Instagram Stories, Gino Pesaressi compartió una foto de la carta de renuncia que envió a la junta general de socios de la empresa Grupo gerencial asesoría y servicios integrales SRL, la cual se envió en el mes de abril.

“Me es grato dirigirme a Uds. a fin de hacer de su conocimiento que formulo mi renuncia al cargo de Gerente General y Representante que he venido desempeñando en la empresa. Señalando que mi última fecha de labores fue el 14 de abril de este año 2022. Las razones que motivan esta decisión son de carácter estrictamente personal y que espero tengan a bien comprender estas circunstancias, asimismo solicito se me dispense del plazo de 30 días de anticipación que exige la Ley en caso de renuncia. Agradezco también la confianza y oportunidad que se me ha dado de trabajar en le empresa”, se lee en la imagen.

Gino Pesaressi también compartió la carta de aceptación de la renuncia que le envió la junta general de socios. Esto fue presentado en Registros Públicos, según el post del exconductor de “En boca de todos”.

Asimismo, se compartió un comunicado de los representantes del exintegrante de “Esto es guerra”: “Trabajaremos en un comunicado para aclarar la situación; el Sr. Gino Pesaressi ya está desligado de la compañía. Lamentamos lo sucedido”, se lee en el post de Instagram.





Fuente: Instagram @ginopesaressi

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina vs. Jazmín Pinedo: ¿Cómo inició el enfrentamiento entre ambas conductoras?

El intercambio de palabras entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo está dando mucho que hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ambas? Te lo contamos en este video.