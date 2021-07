Giovanna Valcárcel sorprendió a propios y extraños al anunciar en ‘Mujeres al Mando’ que se encuentra felizmente ilusionada. Y es que la conductora estarñia viviendo una nueva etapa a nivel sentimental.

“Yo soy un persona soltera y estoy viviendo, saliendo a comer a los sitios que me gustan, estoy tomando lo que me gusta, estoy bailando lo que me gusta. No estoy enamorada, pero si estoy ilusionada”, comenzó diciendo.

En ese momento, Maricarmen Marín no dudó en expresarle sus mejores deseos a su amiga y compañera de trabajo, en esta nueva relación que estaría iniciando.

“Giova es una gran persona, tiene un corazón enorme, se merece toda la felicidad del mundo. Es buena hija, se preocupa por su mamá, por toda su familia, pese a todas las adversidades que ha pasado, siempre viene con una sonrisa en el rostro. Yo celebro tu felicidad”, expresó la cantante.

“Lo único que puedo decir es que yo soy muy creyente de que lo que uno pide, uno lo atrae. Estoy con muchísima paz, amor en mi corazón, estoy viviendo muy bonito, estoy muy tranquila... Eso que cuando sales con la persona con la que estás y confías, te ríes, reman para el mismo sitio, es algo muy bonito”, agregó.

Finalmente, Giovanna aprovechó para enviarle un emotivo mensaje a la misteriosa muchacha que estaría robándole el corazón.

“Y tú que me estás viendo, muchísimas gracias por esa felicidad, tranquilidad y todo lo que me estás dando. También estoy feliz por la familia que tiene, porque me hacen sentir como parte de”, finalizó.

