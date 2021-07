¡Fuerte y claro! Giovanna Valcárcel, decidió romper su silencio para encarar al abogado de John Kelvin, José Mejía, quien viene diciendo en reiteradas ocasiones que las lesiones de Dalia Durán serían “de grado menor”.

Frente a ello, la conductora de ‘Mujeres al Mando’ puso entre la espada y la pared al representante legal del cantante, al preguntarle cómo se sentiría si la cubana fuera algún familiar suyo.

“Yo me he mantenido callada y con mucho respeto como lo voy a seguir haciendo, pero yo le digo usted como ser humano, no como abogado, ve a una mujer que está totalmente golpeada en todo el cuerpo, hay agresión sexual.... Usted cómo puede decir que eso es algo menor. ¿No le da dolor ver a alguien así? Que podría ser su hija, su esposa, su madre”, comenzó diciendo la presentadora.

“Yo desde el primer día he dado mi opinión personal y se lo he dicho a mi patrocinado...Yo repudio todo tipo de violencia contra la mujer, hombre y menores de edad, pero hay un hecho que es materia de investigación”, respondió el abogado.

Giovanna Valcárcel enfrenta a abogado de John Kelvin

TE PUEDE INTERESAR