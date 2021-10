La conductora de “Reinas del Show”, Gisela Valcárcel celebró los 89 años de su querida madre Teresa y aprovechó para dedicarle un tierno mensaje en sus redes sociales este viernes 15 de octubre.

Mediante su cuenta de Instagram, la rubia presentadora reveló detalles inéditos de la niñez de su madre y resaltó la fortaleza que tuvo su progenitora para salir adelante.

“Mi madre no fue criada por su mamá o papá, a ella le tocó vivir en el Puericultorio Pérez Aranibar, allí creció con el amor de las voluntarias”, expresó en su plataforma social.

Luego agregó: “Ella me enseñó con su propia vida a NO TENER PRETEXTOS y hacer siempre lo mejor, se tenga o no se tenga padres, a ella la he visto salir adelante y siempre encontró razones para continuar”.

“Ella es como muchas mamás y como ninguna para mí. ¡Gracias mi Dios por la madre que me elegiste! Hoy ella cumple 89 años y no puedo estar más agradecida”, sentenció Gisela.

Gisela Valcárcel es la segunda hija de Jorge Valcárcel Velasco y Teresa Álvarez Fernández.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO