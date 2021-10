¡POR FIN HABLO! Gisela Valcárcel se pronunció por primera vez tras el ampay protagonizado por la modelo Melissa Paredes, con su bailarín de ‘Reinas del Show’, Anthony Aranda.

La ‘Señito’ lamentó la situación que está viviendo la protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’ con su aún esposo Rodrigo ‘Gato´ Cuba. Asimismo, rechazo las críticas que viene recibiendo la modelo.

“Lamento lo sucedido en el hogar de Melissa Paredes... Melissa y Rodrigo saben lo que ha ocurrido, lo demás son especulaciones, he hablado con Melissa y primero la he sentido, no la está pasando bien pero le recordé que lo que sucede en su casa debe quedarse ahí, nosotros solo somos espectadores”, comentó en un inicio Gisela Valcárcel.

“No le debes explicaciones a nadie. Melissa, en mi casa eres bienvenida y si en algún momento de tu vida tu hermosa tu vida tu hija busca lo sucedido ojalá encuentre este video y sepa que tiene una madre que la ama. Quiero que sepas que no hay nada que puedas hacer nada para caer bien porque el que quiera pensar mal lo hará”, agregó.

Gisela defiende a Melissa: “No eres la primera que se equivoca”

En esa línea, la rubia presentadora aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ al ‘Gato’ Cuba y dedicarle un emotivo mensaje a Melissa Paredes.

“Se dice en este país que Rodrigo es el bueno y que Melissa es la mala, pero yo no me creo esos cuentos. En la vida real no existen buenos y malos, en la vida real hay hombres que dan la cara, en la vida real hay personas capaces de perdonar y avanzar. Ten una actitud valiente, no eres la primera que se equivoca y no serás la última, pero quizás haya personas que no cometen errores y por eso tiran la primera piedra”, sentenció.

Fotos y Video: (América TV | Instagram/@melissapareds)

