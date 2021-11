La popular ‘señito’, Gisela Valcárcel, estuvo casada tan solo una vez y fue con el futbolista y conquistador, Roberto Martínez, su boda fue tan esperada, que incluso fue transmitida en señal abierta, pero toda historia tiene su fin y la de ellos duró tan solo tres años.

Muy poco se sabe de la vida privada de Gisela Valcárcel, pero si nos ponemos a buscar bien en los archivos de la farándula, nos sorprenderemos con lo que nos encontraremos.

Boda de Roberto Martínez y Gisela Valcárcel

La pareja compuesta por la conductora de Televisión y el capitán de Universitario de deportes, se casó en 1995 y su boda fue transmitida en señal abierta, luego de un mediático romance.

Gisela confesó que Roberto le pidió permiso a la aún adolescente Ethel Pozo, quien tenía tan solo 12 años cuando ellos se casaron y además declaró que era el sueño de sus seguidoras: “Cuando yo me caso, fue nuestro sueño, el de muchas mujeres, hacerse realidad”.

Fin del matrimonio

Durante sus cortos tres años de matrimonio, Gisela habría perdido un bebé, justo medio año antes de que Roberto le sea infiel con Viviana Arribasplata, rumor que después de años fue confirmado por el polígrafo de Beto Ortiz, según le contó a la periodista Milagros Leiva, en la desaparecida ‘Radio Capital’.

Tras el escándalo de la infidelidad de Roberto Martínez, Gisela confesó que a Ethel Pozo ya no le cayó bien Roberto Martínez, pero que al principio se llevaban muy bien.

Arrepentimiento

Por su parte, el excapitán de ‘Universitario de Deportes’, confesó para el programa ‘Estás en Todas’: “Y sí, me arrepiento de que teniendo todo para triunfar en nuestro matrimonio, no lo hicimos. Y sí creo que fue un error y yo se lo he dicho públicamente, creo que ella lo comparte, fue un error que nos casamos Gisela, Roberto y la gente, o sea, nos casamos con público”.

Gisela confesó al programa de Aldo Miyashiro que le hubiera gustado seguir con el futbolista: “Si yo hubiera podido quedarme con Roberto hasta el final de mis días, me quedaba, yo me casé para ser la esposa de un solo hombres hasta el final de mi vida”.

