Le dio con palo. Andrea Arana no dudó en emitir su opinión sobre las palabras de “solidaridad” que habría tenido Gisela Valcárcel con Melissa Paredes al presentarla como el nuevo ‘jale’ de “El Gran Show”.

“Ella ha regresado a esas filas ahora, pero en su momento ¿Por qué Gisela no la amadrinó? A ella la sacaron sin pena ni gloria de los programas, de las publicidades y la hicieron trizas”, comenzó diciendo la presentadora de ‘Un Día en el Mall’.

En ese sentido, la joven influencer también recordó que Ethel Pozo opinó sobre lo sucedido y que dijo “que eso no va con sus valores, no va con su línea de vida”. “Ahora salen con sus cartelitos, diciendo si Melissa regresa a la pista de baile, ya no lloro, es la verdadera doble moral”, manifestó Andrea.

Por su parte, Valeria Flórez también se preguntó por qué Gisela Valcárcel no fue la “abanderada” de Melissa Paredes en su momento. “La botaron al día siguiente... Claro, la dejaron que de su explicación y haga rating, pero una semana después, ya había desaparecido de las filas del programa”, expresó la participante al Miss Perú.

¿Qué fue lo que le dijo Gisela a Melissa tras su retorno a la TV?

Gisela Valcárcel presentó como la nueva integrante de “El Gran Show” a Melissa Paredes, luego de haber estado un año fuera de la pantalla chica. Y es que la popular ‘Señito’ señaló que ella siempre creyó la versión de la historia que dio la modelo sobre la presunta infidelidad a Rodrigo Cuba.

“Estás aquí porque yo creo en tu historia, porque yo creo en lo que seguramente algunas personas quieren saber. Tú has dicho muchas veces que esto estaba terminado cuando tú empiezas la relación, luego se demostraría que sí, que tenías a Anthony como pareja, pero que tu exesposo también mantenía una relación”, dijo la conductora.

