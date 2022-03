¿No lo tomó a bien? Gisela Valcárcel se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego de que se dejara entrever que ella tenía conocimiento sobre la supuesta infidelidad de Christian Domínguez a su pareja de ese entonces, Karla Tarazona.

Y es que frente a estas acusaciones, la conductora de televisión se ha tratado de mantener al margen, sin embargo, ahora decidió dar un contundente mensaje.

Recordemos que la bailarina aseguró frente a las cámaras, tanto de Magaly Medina, como las de “Amor y Fuego”, que no quiere saber nada más de la ‘Señito’, pese a que hace algunos meses atrás participó en la última temporada de “Reinas del show” donde se consagró como ganadora.

Por su parte, Karla Tarazona tampoco se quedó callada y contó que fue vetada de América Televisión por haber expuesto un audio donde un miembro de su equipo de producción habría dicho que Christian Domínguez sería el ganador de un versus de su programa.

“Si te comparas con los demás y miras lo que están haciendo ellos y no lo que te toca a ti, no solo estás perdiendo tiempo, sino que te sientes menos que los demás, sientes y tomas un papel de víctima que a ninguno nos corresponde. Hoy yo hago lo que me toca y soy feliz”, fue lo que dijo Gisela mediante su cuenta de Instagram.

