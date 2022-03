Karla Tarazona contó un hecho inédito en el set de ‘Amor y Fuego’ este viernes 25 de marzo. La conductora de televisión reveló que está vetada de América Televisión desde el 2017, por un polémico audio de Christian Domínguez que ella difundió en el recordado programa “Amor Amor Amor”, que se transmitía por Latina TV.

Este veto habría sido ordenado por Gisela Valcárcel, según dejó entrever la actual esposa del empresario Rafael Fernández. Comentó también que, afortunadamente, nunca le afectó económicamente no ser invitada a ninguno de los shows de América.

“Yo hasta el día de hoy me pregunto el por qué (me vetaron) pero yo estuve años.. Gracias a Dios no necesité ir a esa canal, siempre tuve mis trabajos por otros lados pero efectivamente fueron muchos años que yo no pise ese canal”; comenzó diciendo.

¿Por qué vetaron a Karla Tarazona?

Ella sospecha que el audio que difundió en el 2017, y que dejaba mal parada a Gisela Valcárcel, estaría relacionado a esta decisión del canal.

“Creo que fue cuando tú (Rodrigo González) estabas con el otro canal y te conté que yo tenía un audio donde le decían ‘ven, que vas a ganar’, y ese audio lo pusiste en vivo... después de eso Gisela me puso la cruz, exacto”, comentó Karla.

Cual fue el audio que difundió Karla sobre Christian Domínguez

En agosto del 2017, Karla Tarazona difundió un audio tras la victoria en el duelo de baile entre Christian Domínguez y Lucas Piró en El Gran Show.

En dicho audio, supuestamente, se escucha el mensaje que dejó uno de los productores ejecutivos de ‘El Gran Show’ a Christian Domínguez, pidiéndole que asista al programa del sábado.

En el audio, se escucha al productor pedirle a Christian Domínguez aparecer en El Gran Show y bailar una bachata junto a Isabel Acevedo.

“Escúchame, es solo un minuto de baile. Acabo de hablar con Armando. Confía en nosotros. No va a haber ningún problema. Que ensayes el miércoles, jueves y viernes. Aparte esas rutinas ya las tienes con Isabel. Te va a salir de p... madre. Te estamos dando toda la confianza. Vas a ganar. Tú tranquilo”, se escucha en el audio.

El día de la presentación, Christian Domínguez bailó con Isabel Acevedo y, en una votación muy polémica, el cantante de cumbia terminó ganando.

En ese entonces, ‘Peluchín’ usó su Twitter para pedirle a la mismísima Gisela Valcárcel una explicación por el audio: “Gisela Valcárcel: ¿podría responder por qué su producción le ofreció ganar el vs. a Christian Domínguez para contar con su presencia el sábado?”.

Christian Domínguez se defendió diciendo que Karla Tarazona mostró el audio solo para fastidiar a las personas que se relacionan con él: “Se juega con el honor del jurado, de una producción, del trabajo de las personas (...) Le llega esa información y lo muestra ¿Con qué intención lo hace? ¿Para fastidiar a las personas? ¿De incomodar a la gente? Los demás no tienen la culpa del enfrentamiento que tengo con ella ¿para qué (lo hace)? Deja mal parado a un programa, un canal. Eso está pésimo, eso es lo que fastidia”.

Karla Tarazona sobre América TV

