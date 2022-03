La periodista Magaly Medina arremetió contra Ethel Pozo y Gisela Valcárcel por no haber sancionado a Christian Domínguez de “El gran show” pese a que sabían que le estaba siendo infiel a Karla Tarazona, quien tenía tres meses de haber dado a luz a su hijo.

Y es que tras las confesiones de Ethel Pozo, quien confesó que todos en la producción sabían de la deslealtad de Christian Domínguez con Karla Tarazona, la ‘urraca’ cuestionó que no hayan hablado en ese momento si tan indignadas estaban con la situación:

“¿Por qué recién hablan ahora? Todos son unos apañadores, alcahuetas, cuando les conviene (...) por qué no fueron y le contaron a la Tarazona, por qué no fue Gisela o Ethel y le dijeron ‘oye, Christian, deja de coquetear con esta chica, tú eres un hombre comprometido’, ¿por qué no los separaron, no les cambiaron de pareja? No, se callaron la boca, los miraron, se hicieron los disimulados y ahora sí sale la Ethel con sus ataques de moral”, cuestionó la ‘urraca’.

“¿A ella le da cólera la deslealtad? A mí me da cólera el apañamiento y la hipocresía y la dobre moral, la doble cara, eso a mí me da cólera, porque si Gisela Valcárcel, como jefa del equipo ves esto y ves que este hombre está casado y ves que su mujer viene a los ensayos con el bebito dando de lactar, o sea, vas y tú como jefa llamas la atención, haces algo, pero a ellas les convenía este tipo de situaciones, tanto es así que cuando la relación se termina y ya él oficializa a la ‘Chabelita’, en la próxima temporada de “El artista del año” ya los invitan a bailar como pareja”, manifestó.

“¿Por qué no hablaron en ese momento? No, miraban y se callaban, recién ahora se indignan (...) qué cólera me da la hipocresía de todas estas hipócritas”, añadió la periodista.

En ese sentido, Magaly Medina cuestionó que Gisela Valcárcel no haya hecho nada pese a que todos sabían lo que estaba pasando: “Algunas de ellas, Gisela le dijo a Karla Tarazona ‘ven acá, siéntate, hija, estás con tu bebito, tengo que darte una mala noticia, tu marido está coqueteando descaradamente con la ‘Chabelita’ que es su bailarina’. Yo hubiera hecho eso, yo lo he hecho en casos de amigos míos, lo he hecho, lo hago y lo seguiré haciendo (...) Ves a una madre que está con su bebé ¿y no le dices?”.

