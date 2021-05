La conductora Gisela Valcárcel se mostró orgullosa de la producción del programa “América Hoy” por la entrevista que consiguieron con Sheyla Rojas, Antonio Pavón y el pequeño Antoñito en el marco del Día de la Madre.

A través de Instagram, Gisela Valcárcel señaló: “Como dijo @lapozo esto es #ProducirTV @armandozuazo y el equipo reunieron a Sheyla y Pavón”.

La ‘señito’ también dedicó un mensaje a Sheyla Rojas y Antonio Pavón por aceptar aparecer en pantalla juntos. “Esto es lo que nos gusta @_sheyoficial y @antoniopavongalan hablan y buscan lo mejor para ellos y su hijo”, indicó Gisela Valcárcel.

Foto: Instagram Gisela Valcárcel

La mañana del viernes, Ethel Pozo defendió la entrevista tras las críticas de Rodrigo González y Magaly Medina: “Antes que conductora, yo soy madre, los comentarios ante Sheyla lo doy pensando en mis hijas. Nunca van a escuchar un comentario negativo mío. (…) Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada”, dijo Pozo.

Recordemos que durante su programa, Magaly Medina arremetió contra las conductoras de “América Hoy” por el tipo de entrevista que realizaron a Sheyla Rojas.

“De verdad que las veo y me dan ganas de decirles, si fuera su productora: ‘lárguense de este canal, no tienen lo que hay que tener’. El hecho que sean sobonas, disforzadas, no es para lavarle la cara a alguien... No es profesional, no es ético. Qué horror”, expresó la ‘urraca’.

Foto: Instagram Gisela Valcárcel

TE PUEDE INTERESAR