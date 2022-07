El jale más fuerte del nuevo programa de Gisela Valcárcel es Segio George, el productor internacional de música que, según algunos conductores de espectáculos como Rodrigo González, habría cobrado una suma nada despreciable, por lo que tendrían que recortar presupuesto con los jurados.

Uno de los jurados que ha tenido presencia durante más temporadas en los programas de Gisela Valcárcel, es Carlos Cacho, quien por el momento no es parte del programa, quizá por el presupuesto ajustado que les habría dejado la contratación de Sergio George.

Carlos no pierde la fe, pero por el momento sigue trabajando en lo suyo: “Estoy trabajando con mis salones y el tour de la belleza a nivel nacional, estoy full, ocupado. Si me preguntas por Gisela, no nadie me ha llamado, igual la estoy esperando, me muero por verla, sí siempre estamos en comunicación y me encanta, le deseo toda la suerte del mundo y la gente la viene esperando de tiempo”.

