Este sábado 17 de julio, Gisela Valcárcel, quedó conmovida tras conocer el caso de Zammy, una paradeportista que se presentó en su programa “Reinas del show”. La rubia conductora ayudó a completar el monto para adquirir una prótesis nueva para la atleta.

Durante la última emisión del show sabatino, se dio a conocer el caso de Zammy, una deportista que clasificó a los Juegos Panamericanos 2019, lamentablemente su vida dio un giro al ser afectada por una rara enfermedad.

“Gracias por todo, esto que me ha pasado es algo muy duro, porque cada vez se me presentan más y más pruebas. Yo sé que voy a vencer cada prueba que me van poniendo”, dijo la atleta en el programa de la “señito”.

La historia de la paravoleibolista conmovió a Gisela Valcárcel y donó 30.000 mil soles para completar el monto que necesitaba Zammy para adquirir una nueva prótesis y así tener una mejor calidad de vida.

“Le doy gracias a Dios por todo lo que me permite ver. Mi familia y yo hemos decidido darte 30.000 soles, completando los 50.000 que necesitas. (…) Estoy muy feliz de conocerlos, estoy feliz de compartir”, comentó la conductora.

Fotos y Videos: (América TV).

