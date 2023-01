Se fue con todo. Gabriela Herrera no se calló nada y se presentó en el programa “Amor y Fuego” para responder las dudas sobre su abrupta salida de “El Gran Show”, así como también la batalla legal que actualmente enfrenta con Gisela Valcárcel, quien le exige el pago de S/ 56 mil soles por incumplimiento de contrato.

Y es que un detalle que también llamó bastante la atención, fue cuando la bailarina dejó entrever que fue el propio Sergio George el que habría gestionado su ingreso al reality de baile, debido a que se encontraban a punto de firmar un contrato musical.

“Hubieron muchas cositas que me molestaron en ese entonces. Me encantaría decir exactamente lo que tengo acá pero no puedo porque mi abogado me ha dicho que no puedo tocar, eso es lo que me tiene amarrada”, comenzó diciendo.

“Yo he podido aceptar muchas cosas, el tema de Sergio me pareció súper sorpresivo, porque fue por él yo ingresé al show de Gisela. Prácticamente me obligó a entrar el programa porque yo ya estaba a punto de firmar el contrato para hacer la música y me dijo que tenía que entrar sí o sí”, agregó la cantante.

En ese sentido, Gabriela Herrera señaló que pese a las reuniones que tuvo con el productor estadounidense, este dejó de contestarle los mensajes a Maritza Rodríguez, su representante.

“Tuvimos como tres o cuatro reuniones con mi mánager de poder trabajar y cuál era la proyección que teníamos en el tema de la música. Me mandó una maqueta con la cual iba a grabar, fue una bachata (...) Después se esfumó”, finalizó.

