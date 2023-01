Continúan con los problemas legales entre Gabriela Herrera y la productora de Gisela Valcárcel, ‘GV Producciones’. Como se recuerda, en diciembre del 2022, la productora le mandó le mandó dos cartas notariales a la bailarina donde le exigen el millonario pago de 56 mil soles por incumplir ciertas cláusulas de su contrato.

Esto ocurrió un mes después de que Gabriela Herrera fuera expulsada de ‘El Gran Show’ por brindar declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ donde criticó a Gisela y arremetió contra algunas participantes del reality, como Melissa Paredes.

Sin embargo, ahora la bailarina tomará acciones legales contra la productora por presuntamente haber puesto en riesgo su vida, durante una de las galas de ‘El Gran Show’.

Gabriela Herrera denuncia que pusieron en riesgo su vida

Todo ocurrió en una de las galas de ‘El Gran Show’, cuando Gabriela Herrera bailó una canción de Yahaira Plasencia. Ella tuvo que iniciar la coreografía a oscuras, debido a que la producción no prendió las luces a tiempo.

Lo polémico es que ella estaba siendo cargada por su bailarín y tuvo que hacer una pirueta en completa oscuridad. Esto provocó la molestia de la manager de la artista, Maritza Rodríguez, quien mandó un incendiario correo electrónico al productor Armando Tafur.

“Realmente me encuentro sorprendida y preocupada por lo ocurrido el sábado en la gala de El Gran Show. Quiero entender que todo fue un error del momento. Ha sido muy grave que Gabriela iniciara el baile con las luces apagadas (…) apagar las luces sin pensar en la exposición negligente a una caída que le podría pasar a Gabriela, eso si ya pasó el límite. Sé que esto no va a volver a ocurrir ya que pudo costarle la vida porque la superficie era de vidrio ” , se lee en la comunicación.

Qué dijo Gabriella Herrera por incidente

Gabriella Herrera se refirió al tema este 13 de enero de 2023 en el programa ‘Amor y Fuego’.

“Allí está, lo que se ve no se pregunta. Esos temas tenía que haberlo aclarado mi abogado. Por esos temas, mi abogado está pensando en iniciar un proceso legal contra la productora que no puedo nombrar” , sostuvo.

Indicó que era una pirueta “muy arriesgada porque yo estaba pasando por un pasadizo que es delgado y obviamente mi bailarín no podía verme”.

“Yo estaba esperando que se comunicaran conmigo al día siguiente y no obtuve respuesta. Después de unos días me dijeron que fue algo del momento y que no se percataron (de que la luz estaba apagada)”.

TE PUEDE INTERESAR