Gisela Valcárcel no pudo evitar ser consultada sobre la fuerte suma de dinero que le impuso su productora a Gabriela Herrera como multa, luego de haber declarado para las cámaras del programa “Amor y Fuego”, cuando pertenecía al elenco de “El Gran Show”. Y es que la conductora aprovechó para dejar bastante en claro que ella no ve el tema legal con sus trabajadores.

En conversaciones con la prensa, la popular ‘Señito’ se refirió a si es que le parecía un monto exorbitante de multa para que la bailarina abone a su productora.

“La parte legal que tiene que ver con los contratos, no la veo yo, ya sería demasiado y el tiempo no me da. Pero es un hecho que cuando firmo un contrato con alguien, hay obligaciones de ambos lados y esas se deben cumplir, en este caso, por parte de la productora y el artista”, dijo para Trome.

Por otra parte, Gisela Valcárcel también comentó sobre GV Producciones, expresando que se vienen cambios en su productora. “No, no fui a la preventa (…) Significa que empiezo a plantear todo en nuestra productora y seguiré trabajando para presentar programas que encanten”, agregó.

