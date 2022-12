Magaly Medina no dudó en opinar sobre las últimas declaraciones de Gabriela Herrera, quien confesó haber sido multada con una gran cantidad de dinero por parte de la productora de Gisela Valcárcel, tras declarar para las cámaras de “Amor y Fuego” cuando aún pertenecía a “El Gran Show”, lugar de donde fue evidentemente despedida.

Y es que la bailarina, aunque no quiso entrar en muchos detalles, reveló la sanción que le habría entablado la popular ‘Señito’ por haber incumplido una de las cláusulas del contrato con el reality de baile.

“No puedo hablar a ningún canal, me dicen que no hable de nada de ese tema, me tienen amarrada porque a mí me encantaría hablar y decir lo que pienso, normal como soy, pero no puedo porque justamente yo me me gano un problema y ya me lo gané” , dijo la influencer.

“No quiso soltar ni una sola palabra, porque dice que no quiere que la sigan multando. Nos ha contado que GV Producciones, de Gisela Valcárcel, le ha mandado una carta y le están cobrando S/ 56 mil soles por haber declarado a otro canal... Qué abuso me parece poner esas penalidades tan grande”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ señaló que le parecía exorbitante la cantidad de dinero que tendría que pagarle Gabriela a Gisela. Además, comentó que deben llegar a un acuerdo económico.

“Los participantes tienen que tener libertad para hablar. Claro, lo que ella hizo fue rajar de la dueña del circo y eso no le agradó (...) Muy mal, me suena a revancha, a pica pica. ¿De verdad tendrá que pagarlos? Tendrán que llegar a un acuerdo”, finalizó.

