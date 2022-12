Gabriela Herrera estuvo grabando recientemente un sketch en el programa ‘JB de ATV’, pero no pudo declarar abiertamente a los ‘urracos’ de Magaly Medina cuando la abordaron.

La bailarina explicó que GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel, le mandó dos cartas notariales donde le exigen el millonario pago de 56 mil soles.

“[Qué te ha dicho la parte legal?] No puedo hablar nada, (me dicen) que no hable nada del tema, ‘no toques ningún tema’. Cada cosa que hago, por ejemplo, me tienen mandando mensajes por WhatsApp” , contó a ‘Magaly TV La Firme’.

Como se recuerda, la exparticipante de ‘El Gran Show’ dio declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ donde habló mal de Melissa Paredes, Giuliana Rengifo y hasta de la misma ‘Señito’.

Herrera contó que hay detalles de la carta notarial que no puede revelar, pero que su abogado lo está revisando: “me tienen amarrada, porque me encantaría hablar y decir lo que pienso como soy, pero no puedo porque me agarro un problema y ya me lo agarré”.

Magaly Medina consideró que es un “abuso” la penalidad que le han puesto a la bailarina: “ qué abuso me parece poner estas penalidad tan grandes, quién pone una penalidad así por declarar a otro canal”.

