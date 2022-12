Yahaira Plasencia volvió a ser noticia y, esta vez, por su aparente romance con el cantante peruano Jair Mendoza. Ambos fueron captados en románticos besos en Republica Dominicana, país a donde escaparon para tener una breve ‘luna de miel’.

Según ‘Magaly TV La Firme’, los músicos abandonaron el Perú el pasado 27 de noviembre. Ellos estuvieron disfrutando de las playas de Punta Cana y fueron vistos agarrados de la manos.

Luego de tomar sol, Yahaira y Jair Mendoza se fueron a ‘tonear’ a una discoteca y, en medio de los bailes, terminan besándose en público.

Yahaira y Jair Mendoza besándose | FOTO: ATV

Yahaira Plasencia y Jair Mendoza juntos | ATV

Por qué Magaly no cree en romance de Yahaira y Jair Mendoza

Magaly Medina se mostró incrédula con el supuesto romance de Yahaira y Jair Mendoza, ya que las imágenes de ellos solo beneficiaria al salsero “desconocido”.

“Miren qué causalidad que la persona que nos mandó todo esto, parece que ha estado como siguiéndolos durante todo el hotel. Yo no entiendo a quién beneficia estas imágenes, ¿a ella? No, porque ella lo tenía escondido, un ‘caramelito’ que se estaba comiendo sin que nadie supiera. Pero este chico que es cantante, cantante desconocido, me dicen que en estos días va a lanzar un nuevo tema. ¿A quién conviene que estas imágenes salga? al desconocido”.

