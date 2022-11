El 18 de noviembre de 2022, el periodista Samuel Suárez se refirió al comentario de Magaly Medina sobre Yahaira Plasencia, quien supuestamente “ya pasó de moda”.

“Samu, Maga le dijo a la Yaha del Rímac que ya pasó de moda”, le dijo un usuario en Instarandula. ‘Samu’ le dio la razón a Magaly Medina y aseguró que la última vez que vio a Yahaira Plasencia fue en una iglesia.

“¿Qué es de la Yaha? Lo último que vi fue a ella así recibiendo la bendición de Dios, al estilo Gisela Valcárcel, con su mami haciéndole la petición especial, pero de ahí... después del último programa, que no fue bueno, de Gisela, el programa ese de talentos, al menos yo, las ‘ratujas’, nada, la gente como que se desconectó”.

“Es cierto ¿podemos decir que Yahaira pasó de moda? No sé si pasó de moda, pero al menos está bastante desconectada y la gente también está bastante desconectada de ella, para lo que le debe importar ahorita, en estos momentos lo que ocurra con Yahaira, eso no es favorable”, acotó.

En ese sentido, ‘Samu’ pidió a Yahaira Plasencia que se ‘preocupe’, pues ya no suena como antes: “Como le dije una vez: preocúpate porque cuando ya la gente no habla de ti, pasas al olvido, así rápidito nomás, y para tu chamba, para lo que haces, quedar en el olvido no es una opción, así que preocúpate, amiga, porque creo que hasta más hablan de Micheille Soifer que de ti, con eso ya... alarmante”.

Samu sobre Yahaira Plasencia - diario Ojo

Fuente: Instarandula

¿Qué dijo Magaly Medina de Yahaira Plasencia?

Durante su programa, Magaly Medina se refirió a Micheille Soifer. Mientras hablaba de su trabajo, afirmó que la ‘reina del totó' ya pasó de moda: “Ya existe una Anitta, Micheille, tendrías que dedicarte a hacer algo diferente. Imagínate, la Yaha ya pasó de moda, ahora alguien tendría que suplantarla”.

