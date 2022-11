Sin pelos en la lengua. Samuel Suárez, creador del portal web de espectáculos “Instarándula”, no dudó en arremeter contra Gian Marco Zignago, quien se encuentra en medio de una gran polémica a raíz de que minimizó el trabajo de un reportero de “Amor y Fuego”.

Frente a ello, el periodista cuestionó las actitudes que vendría teniendo el compositor peruano y que serían expuestas nada más y nada menos, que por sus propios fanáticos.

“De Gianmarco lo que hemos visto es ‘No pasó nada acá, sigo con mi cara cachosa... No importa si el mundo se me viene encima, que piensen lo que quieran, yo soy Gianmarco’. Cuando menos te das cuenta no tiene nisiquiera el mínimo de interés en decir: ‘Oye discúlpame, no fue un buen día, denme otra oportunidad’, y creo que el reportero o el público le dirían: ‘la soberbia por delante”, comenzó diciendo el comunicador.

En ese sentido, el popular ‘Samu’ se puso en los zapatos de su colega y señaló que Gian Marco nunca debió faltarle el respeto al reportero de Willax TV, ya que solo estaba haciendo su trabajo.

“Tiene que entender que a los artistas no se le tiene que rendir pleitesías las 24 horas del día. Si quiere el cariño suficiente de la prensa, tiene que ganárselo. De hecho se tiene derecho a hacer las preguntas que se dé la gana. Si no le gustó la pregunta, no la responda, pero jamás faltarle el respeto a alguien que está haciendo su trabajo”, finalizó diciendo a El Popular.

TE PUEDE INTERESAR