Este 17 de noviembre de 2022, América Televisión celebrará la preventa del año 2023. Al evento llegaron diferentes figuras del canal, entre ellos los conductores de América hoy: Brunella Horna, Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez, aunque este último asistió por su lado.

“Christian está en la mesa de al lado y no nos viene a saludar (...) como está con los actores”, contó Brunella Horna cuando llegaron al lugar. “Nos ha choteado horrible”, dijo el productor Armando Tafur.

Incluso, Brunella Horna etiquetó a Christian Domínguez para reclamarle por irse con sus amigos de ‘Maricucha’: “@chrisdominguezof no nos habla. Porque ha venido con sus amigos actores”.

Cuando Christian Domínguez apareció, Brunella Horna no se quedó callada :”¿Por qué no nos vienes a saludar? Te hemos tenido que llamar”. “Armando no me ha invitado, yo ni sabía”, dijo Christian Domínguez. “Ay, como está con los actores”, expresó Brunella muy indignada.

Por su parte, Janet Barboza también reclamó al cantante: “Parece que ya perdimos a Christian Domínguez porque está en otra mesa”. “Ya no perteneces a América hoy”, comentó Ethel Pozo.

Fuente: Instagram @brunehorna @janetbarbozaa @lapozo

