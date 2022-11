La empresaria Brunella Horna reveló que ya todo está quedando listo para su boda con Richard Acuña, pero confesó que su novia está más nervioso que ella por el gran día.

“Dentro de todo siento que soy una novia tranquila”, dijo Brunella Horna, quien explicó que ella está más relajada con los detalles, mientras que el excongresista quiere que todo salga perfecto.

“Sí, él es más exigente que yo, yo soy como que más relajada, pero él sí quiere que salga todo perfecto. Él ve todos los detalles, yo creo que los papeles los hemos cambiado porque siempre como que la novia que ve los detalles de la comida, las flores y todo, no, Richard quiere ver absolutamente todo. Estamos haciendo una boda muy bonita, con las personas que queremos”.

Asimismo, el reportero de América Espectáculos le preguntó si era cierto que en su boda tocarían tres orquestas: “¡Tres orquestas! No, Dios mío, no. No, no sé”, expresó la empresaria. “Queremos que sea sorpresa, bueno, para nosotros también va a ser sorpresa también muchas cosas”, agregó.

De otro lado, Brunella Horna reveló que prohibirá los celulares a sus colegas de América hoy: “Voy a prohibir los celulares, sí, sobre todo a los de América hoy porque ya sé que Ethel se va a vengar de mí que yo grabé toda la boda, entonces yo sí he puesto un seguridad ahí, voy a poner un seguridad sobre todo para los de América hoy para que no entren con celular”.

“Olvídate, eso es lo primero que voy a decir, si quieren entrar, lo dejan en la puerta. Me quiero divertir tranquila, que no me estén grabando, qué incómodo”, dijo Brunella Horna.

Además, Brunella Horna sorprendió al contar que todavía no han hablado de la luna de miel: “Puedes creer que todavía no lo hemos visto, todavía nos faltan muchas cosas. Sí, nos gustaría playa”.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre Richard Acuña?

A un mes de su boda con Richard Acuña, Brunella Horna contó que se encuentra muy emocionada por llegar al altar: “A un mes para ser esposos. Estos días estoy más emotiva que nunca, saber que falta tan poco para el día que tanto hemos soñado. Te amo novio”.

Fuente: América Televisión

