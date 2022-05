Tula Rodríguez se encuentra enfrentada públicamente con los hijos mayores de Javier Carmona, Lucas y Tadeo Carmona, debido a que no han podido solucionar temas de la herencia que dejó el exgerente de Latina.

Durante muchos años se habló sobre la presunta mala relación que tenía Tula Rodríguez con la familia de Javier Carmona, aunque la conductora siempre minimizó estos comentarios publicando fotos con Lucas y Tadeo Carmona.

Sin embargo, aparentemente, Tula Rodríguez nunca pudo tener una relación cercana con los hijos mayores de Javier Carmona, como sí la tuvo Gisela Valcárcel, quien años atrás confesó que Lucas y Tadeo la trataban como madre.

En una entrevista con América Espectáculos realizada en el año 2008, cuando se había desatado el escándalo por la presunta infidelidad del entonces gerente de Latina, Gisela Valcárcel habló de su separación con Javier Carmona.

“No sé si esté mal y no sé si vaya a repetir la historia, pero algunos procesos los voy a repetir, y ojalá Dios me permita no seguir repitiendo la historia porque a nadie le gusta casarse y divorciarse”, señaló.

“Te divorcias con hijos, yo tenía una hija, él tenía dos hijos”, explicó Gisela Valcárcel sobre la familia que había formado con Javier Carmona. La ‘señito’ incluso reveló que uno de los hijos de Javier la llamaba mamá y ella los veía como sus hijos.

“Uno de ellos me decía ‘ma’ y yo no sé cuán importante era para él (Javier Carmona) porque él lo dijo abiertamente, pero para mí lo fue todo, y tener que decirle a mi hijo ‘nos separamos’, o sea, yo de hecho por segunda vez, le digo a Dios, Señor, te fallé”, manifestó.

Sobre Tula Rodríguez y Javier Carmona, Gisela Valcárcel dijo lo siguiente: “Yo no sé si sea verdad o mentira. Es que no lo sé porque no he hablado con él, pero ella lo ha insinuado, si nadie lo calla es porque es verdad. Tula es una persona de verdad querida, querida por mí y no va a dejar de ser querida por eso”.

