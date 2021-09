Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, casi se muere al enterarse que su jefa Gisela Valcárcel aún no firma su contrato para que integre la temporada 2022 del programa ‘América Hoy’.

“Señora Gisela, todo bonito, pero no hemos hablado de la renovación”, increpó Edson a la ‘Señito’ cuando todos recordaban los mejores momento del magazine matutino durante el 2021.

Gisela, sorprendida, respondió: “¿qué renovación? si tú nunca firmaste contrato, tú has estado por dos meses como colaborador, ¿yo te lo firme? ¿o lo firmó otra persona? porque no me llegó tu contrato”.

La dueña de ‘GV Producciones’ le aclaró a Edson que el productor Armando Tafur no tiene potestad para firmar los contratos de los conductores de ‘América Hoy’.

“Yo de verdad no he firmado tu contrato”, comentó Gisela.

