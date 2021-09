¡Fuertes declaraciones! Gisela Valcárcel presentó este último sábado por todo lo alto lo que será la nueva edición de “Reinas del Show”. Y es que la conductora aprovechó el momento para enviarle una nueva indirecta a Allison Pastor, con quien tuvo hace unas semanas un enfrentamiento público tras su abrupta renuncia.

En ese sentido, la popular presentadora señaló al inicio de esta nueva gala, que la anterior le había traído muchos dolores de cabeza y que ahora quería empezar con el pie derecho.

“La temporada provocó en mi cuerpo gastritis, una de aquellas, me fui con unos dolores, pero no imaginé que en esta temporada… No sé qué me va a dar”, comentó en un primer momento la ‘Señito’, dejando en claro que esta nueva temporada sería candente gracias a todo el trabajo de su equipo.

Por otra parte, Gisela presentó al equipo que la acompañará cada sábado, como: su hija Ethel Pozo, Edson Dávila ‘Giselo’ y Janet Barboza, además de Ricardo Rondón, quienes serán la voz del público.

“Esta noche no solo me acompaña el jurado, sino también los comentaristas del show”, dijo.

