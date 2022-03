¡Fuerte y claro! Gisela Valcárcel se enlazó en exclusiva con el programa “América Hoy” y decidió romper su silencio para referirse a las últimas declaraciones que dio Jorge Pozo, padre de su hija Ethel, quien les pidió ayuda económica para poder tratarse un presunto tumor que tendría.

Y es que frente a ello, la popular ‘Señito’ aseguró que no responderá con la misma moneda y agradeció todo el respaldo que ha recibido por parte del público y de varias figuras del medio.

“Soy recontra sensible, tengo temores, he callado muchísimas cosas. He perdido, pero también he ganado (...) Mi historia es la de miles de mujeres. Agradezco que se me sienta valiente, pero no hay valentía sin miedo... Si Ethel ni yo hablamos, es por algo, porque no se puede responder con la misma moneda a todos. ¿Qué estaría pregonando si es que yo respondo a todo lo que se diga de mi?”, comenzó diciendo.

“Agradecer la solidaridad que en los últimos días he sentido. Hace años pensaba que si la gente sabía mi historia, bueno, alguna parte de mi historia, porque me he guardado muchas cosas para mi intimidad, y siempre pensaba de que si la gente conocía más sobre tu nacimiento, Ethel, un día serviría para unirnos, aunque pensé que ese día no tenía que llegar, finalmente alguien decide hacer las cosas que hizo...”, agregó Gisela con la voz entrecortada.

En ese instante, Ethel Pozo, quien se encontraba con lágrimas en los ojos, no dudó en aprovechar el momento para agradecerle a su madre por todos los esfuerzos que hizo desde siempre para sacarla adelante.

“Cuando una madre saca adelante a sus hijos, hay muchas cosas que no se cuentan, muchas cosas que quedan en la intimidad, aunque muchos piensan que están expuestos, pues no... Nosotras siempre hemos sido unas damas y hemos decidido callar”, expresó la presentadora de América TV.

Gisela Valcárcel llora hablando del padre de Ethel

